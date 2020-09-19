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ТЭК 19.09.2020 18:29

Азербайджан планирует экспортировать газ со второй фазы разработки месторождения Абшерон в Турцию и на другие рынки - Алиев

Газ с месторождения Абшерон в рамках второго этапа разработки будет экспортироваться в Турцию и, возможно, на другие рынки, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сегодня газ в Турцию поступает из братского государства. Будут предприняты дополнительные шаги для увеличения объемов этого газа, и для его добычи с месторождения Абшерон. Газ, который будет добываться на втором этапе разработки данного месторождения, будет поступать по трубопроводу TANAP в Турцию и может быть направлен и на другие рынки», - сказал Алиев в субботу в интервью азербайджанским телеканалам, сообщает сайт главы государства.

Глава государства подчеркнул, что объемы газа, поставляемого по трубопроводу TANAP в Турцию со Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз, увеличиваются из года в год.

«Если годом ранее Азербайджан был на 4-ом, 5-ом месте по поставкам газа на турецкий рынок, то в настоящее время мы на 1-ом месте и это имеет большое значение и для нас и для Турции», - сказал президент.

Алиев также сообщил, что «очень богатыми запасами газа» обладает и блок месторождений Азери-Чираг-Гюнешли. «Его условно называют «deep gas», и сейчас Госнефтекомпания Азербайlжана совместно со своими партнерами ведет соответствующую работу для разработки этих залежей», - сказал он.

Как сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял участие в церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении Абшерон на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

Глава государства сообщил, что запасы месторождения Абшерон составляют 350-360 млрд кубометров газа и 100 млн тонн конденсата, его разработка будет осуществляться поэтапно. Добытый в рамках первого этапа разработки Абшерона газ будет направляться на внутренний рынок Азербайджана, в рамках второго этапа - экспортироваться на мировые рынки.

SOCAR и Total 21 ноября 2016 года подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа разработки газоконденсатного месторождения Абшерон.

В настоящее время участниками проекта являются SOCAR (50%) и Total (50% - оператор). Контракт подписан сроком на 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 кв. км.

Блок Абшерон находится в 100 км от Баку на глубине 500 метров.

В 2019 году SOCAR и Total завершили бурение добывающей и оценочной скважины "ABD-001" глубиной 7411 метров на месторождении Абшерон. Бурение началось в мае 2018 года с использованием полупогружной плавучей буровой установкой "Гейдар Алиев".

На первом этапе объем добычи составит 1,5 млрд кубометров в год. На пике в рамках проекта может добываться около 5 млрд кубометров газа в год. Весь газ, добываемый в рамках первого этапа, будет. Также на месторождении ежесуточно будет добываться около 10 тыс. баррелей конденсата.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ГАЗ, ЭКСПОРТ


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