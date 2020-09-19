Власти Армении бессмысленными заявлениями срывают переговоры по Карабаху - президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает руководство Армении виновным в срыве переговорного процесса по карабахскому урегулированию.

"Я негативно оцениваю нынешнее состояние переговоров...Переговоры фактически не ведутся...Я говорил, что мы не будем участвовать в переговорах ради видимости. Это не значит, что мы отказываемся от переговоров, а означает, что мы не хотим присоединяться к хитрой политике Армении", - заявил Алиев в субботу в интервью азербайджанским телеканалам.

Президент Азербайджана также подчеркнул, что премьер-министр Армении прошлогодним заявлением о том, что "Карабах - это Армения" нанес серьезный удар по переговорному процессу.

"Если он думает, что Карабах - это Армения - хотя весь мир отверг эту чушь, - тогда о каком мирном соглашении можно говорить? То есть это была политическая провокация", - сказал Алиев.

По словам президента, еще одна провокация со стороны Еревана заключалась в требовании того, чтобы "Азербайджан вел переговоры с Нагорным Карабахом, а не с Арменией".

"Это также означает изменение формата, и, конечно, мы никогда не сможем с этим согласиться....Фактически, эти заявления дают основание говорить о том, что Армения вышла из переговоров, не мы, а Армения. Мы не должны обманывать себя и свой народ, переговоры не ведутся, и это не из-за пандемии. Конечно, пандемия вмешалась, но без нее переговоры не идут. Такие политически ошибочные и вредные заявления не оставляют места для переговоров", - подчеркнул Алиев.

В то же время, добавил он, в Армении есть рационально мыслящие люди и политики, которые уже поднимают этот вопрос и доносят до армянской общественности свое мнение о том, что нынешнее руководство ведет страну в пропасть.

Н.Аббасова