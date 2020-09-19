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Дальнее зарубежье 19.09.2020 19:55

В Таиланде десятки тысяч человек вышли на антиправительственную акцию

В Таиланде состоялись масштабные антиправительственные акции в субботу, в которых приняли участие десятки тысяч человек, передают западные СМИ.

Участники демонстрации призвали правительство страны к отставке, в частности, премьер-министра Праюта Чан-Очу, а также выступили в поддержку демократии и демократических свобод. Подобные акции в Таиланде происходят регулярно с июля, но именно эта стала самой масштабной.

Выйти на антиправительственную демонстрацию народ призвали студенты университета Таммасат в Бангкоке. По данным полиции, к вечеру возле кампуса все еще остается порядка 15 тыс. человек, а днем их было примерно вдвое больше, то есть, порядка 30 тыс. человек.

Прают Чан-Оча пообещал, что власти будут применять "мягкие меры" к протестующим, "потому что они дети".

Пост премьер-министра Чан-Оча занимает с 2014 года, когда в стране произошел военный переворот.

Военный переворот в Таиланде произошел 22 мая 2014 года. Военные объявили о роспуске сената, введении военного положения, а также о задержании ряда политических и общественных деятелей.

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Тэги: ТАИЛАНД, ПРОТЕСТЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]