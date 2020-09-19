Незарегистрированный правозащитный центр "Весна" сообщает уже о порядка 250 задержанных на несанкционированном "женском марше" в Минске в субботу.
На данный момент в списке, размещенном на сайте центра, 246 фамилий. "Информация дополняется", - отмечают правозащитники.
В "Весне" также уточнили, что активистка белорусской оппозиции Нина Багинская, уже отпущена.
Ранее правозащитный центр "Весна" сообщал о более 140 задержанных в ходе акции.
О задержаниях также информировали СМИ. В ГУВД Мингорисполкома данный факт подтвердили, отметив, что число задержанных уточняется. "Да, есть задержанные. Все они доставлены в территориальные РУВД для разбирательства", - сказала официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич.
В Белоруссии уже больше месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала объявленные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.
Одной из форм протестных акций стали так называемые "женские марши", которые уже несколько недель подряд проводятся по выходным дням в столице Белоруссии.
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