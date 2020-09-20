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Регион 20.09.2020 09:08

США восстановили санкции ООН против Ирана и готовы наказывать тех, кто этого не сделает - Помпео

Власти США восстановили предусмотренные ООН санкции против Ирана и готовы принимать меры против стран, которые не поступят так же, заявил глава Госдепа Майк Помпео.

"США ожидают, что все члены ООН в полном объёме будут выполнять свои обязанности и имплементируют эти меры", - говорится в его заявлении.

По словам Помпео, "помимо эмбарго на поставки вооружения, это (санкции против Ирана - ИФ) включает в себя такие меры как запрет на обогащение и переработку (ядерных материалов - ИФ) в Иране. Запрещается испытание и развертывание на иранской территории баллистических ракет. Также под санкциями - передача Ирану ядерных технологий и технологий для создания баллистических ракет".

Глава Госдепа предупреждает, что "если члены ООН не будут выполнять обязательства по имплементации этих санкций, то США готовы использовать наши национальные органы власти, чтобы подобные действия не остались без последствий".

"В ближайшие дни США объявят о ряде дополнительных мер, нацеленных на обеспечение соблюдения санкций ООН и на то, чтобы нарушители понесли наказание", подчеркивает он в заявлении.

Госсекретарь напомнил, что 30 дней назад США объявили, что запускают механизм восстановления санкций ООН против Ирана, так как считают, что эта страна не выполняла обязательства, закреплённые в ее соглашении по атому с "шестёркой" международных посредников.

В итоге, как считает Помпео, "с сегодняшнего дня... все санкции СБ ООН... восстанавливаются".

Возможность восстановления санкций действительно содержится в соглашении по иранскому атому. По мнению Вашингтона, США могут вернуть ограничительные меры, несмотря на то, что ранее по собственному желанию вышли из соглашения. Остальные ключевые члены СБ ООН не согласны с такой трактовкой соглашения и заявляли, что о возобновлении санкций речь не идёт. В итоге теперь ожидается, что в ООН начнутся ожесточенные споры по этому вопросу. СМИ отмечают, что очень много стран сейчас не собираются восстанавливать санкции против Ирана, и потому возникает вопрос, ожидает ли их за это наказание от США.

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Тэги: США, ПОМПЕО, ИРАН, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]