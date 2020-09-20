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СНГ 20.09.2020 09:50

В Молдавии третий подряд антирекорд по COVID-19: 688 зараженных за сутки, 15 человек скончались

В Молдавии в субботу установлен новый антирекорд по количеству заразившихся и скончавшихся от коронавируса за одни сутки: COVID-19 выявлен у 688 человек, 15 пациентов умерли, сообщили в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты страны.

"В субботу было обработано 2 664 теста, в том числе 2 440 первичных тестов. В результате выяснилось, что 688 результата оказался положительным. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в нашей стране составляет 46 336", - отмечается в сообщении.

В пятницу и в четверг также были установлены антирекорды - 665 и 522 случая соответственно. Ранее в Молдавии не регистрировали более 600 случаев заражения COVID-19 за одни сутки.

Среди лиц, у которых в субботу выявлен коронавирус, 42 человека работают в системе здравоохранения, из которых 11 - врачи. Таким образом, количество заболевших медицинских работников составляет почти пять тысяч человек, 34 из них скончалось.

Еще 502 человека прошли лечение и выписаны. Всего от COVID-19 с начала пандемии в Молдавии выздоровели 34 236 человек.

В Минздраве также сообщил о 15 скончавшихся за последние сутки. Общее число жертв инфекции достигло 1 201.

Ситуация с COVID-19 в стране продолжает ухудшаться. Республика занимает первое место в Европе по количеству активных случаев на 100 тыс. населения. При этом, молдавские власти сняли почти все введенные ограничения. С понедельник в Молдавии разрешены свадьбы, крестины и другие мероприятия, при условии участия не более 50 человек и соблюдения мер предосторожности.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, -КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]