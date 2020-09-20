В Молдавии третий подряд антирекорд по COVID-19: 688 зараженных за сутки, 15 человек скончались

В Молдавии в субботу установлен новый антирекорд по количеству заразившихся и скончавшихся от коронавируса за одни сутки: COVID-19 выявлен у 688 человек, 15 пациентов умерли, сообщили в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты страны.
"В субботу было обработано 2 664 теста, в том числе 2 440 первичных тестов. В результате выяснилось, что 688 результата оказался положительным. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в нашей стране составляет 46 336", - отмечается в сообщении.
В пятницу и в четверг также были установлены антирекорды - 665 и 522 случая соответственно. Ранее в Молдавии не регистрировали более 600 случаев заражения COVID-19 за одни сутки.
Среди лиц, у которых в субботу выявлен коронавирус, 42 человека работают в системе здравоохранения, из которых 11 - врачи. Таким образом, количество заболевших медицинских работников составляет почти пять тысяч человек, 34 из них скончалось.
Еще 502 человека прошли лечение и выписаны. Всего от COVID-19 с начала пандемии в Молдавии выздоровели 34 236 человек.
В Минздраве также сообщил о 15 скончавшихся за последние сутки. Общее число жертв инфекции достигло 1 201.
Ситуация с COVID-19 в стране продолжает ухудшаться. Республика занимает первое место в Европе по количеству активных случаев на 100 тыс. населения. При этом, молдавские власти сняли почти все введенные ограничения. С понедельник в Молдавии разрешены свадьбы, крестины и другие мероприятия, при условии участия не более 50 человек и соблюдения мер предосторожности.
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