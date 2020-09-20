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Дальнее зарубежье 20.09.2020 13:50

Британцев будут штрафовать на 10 тыс. фунтов за нарушение самоизоляции

Правительство Великобритании повысило до 10 тыс. фунтов стерлингов (около $13 тыс.) размер штрафа за нарушение приказа о самоизоляции, связанной с коронавирусом COVID-19, сообщает "Би-би-си".

С 28 сентября лица, чей тест на коронавирус окажется положительным, а также контактировавшие с больными COVID-19 обязаны самоизолироваться под угрозой штрафа.

Новые антивирусные меры также включают единовременную выплату поддержки в размере 500 фунтов стерлингов лицам с низкими доходами и штрафы для работодателей, которые наказывают сотрудников, находящихся на самоизоляции.

В пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса. При этом он заверил, что власти "держат ситуацию под контролем".

В субботу в Великобритании было выявлено 4 422 новых случая COVID-19, 27 пациентов скончались, напоминает "Би-би-си".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, САМОИЗОЛЯЦИ, ШТРАФЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]