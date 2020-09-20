Трамп намерен выдвинуть женщину на должность судьи Верховного суда США

Президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе назвать кандидата на должность члена Верховного суда вместо умершей Рут Бейдер Гинсбург. По его словам, кандидатом снова будет женщина, передает CNN.
Выступая на митинге в Северной Каролине, президент США отметил заслуги Гинсбург, а также напомнил присутствующим о своем праве назначить нового судью на вакантное место.
"Итак, статья вторая Конституции гласит, что президент назначает судей Верховного суда. Не думаю, что можно еще выразиться яснее, не так ли?" - отметил Трамп.
Противники Трампа из Демократической партии, в том числе кандидат в президенты США Джо Байден и экс-президент Барак Обама, считают, что назначать нового судью до президентских выборов не следует.
До смерти Гинсбург в суде было пять человек, обычно трактующих законы в духе республиканцев. Четверо, включая Гинсбург, придерживались либеральных взглядов, близких к демократам. Таким образом, у Трампа появилась возможность нарастить присутствие судей-консерваторов в Верховном суде, которых назначают пожизненно.
Рут Бейдер Гинсбург была старейшей судьей Верховного суда США. Она скончалась в пятницу на 88-м году жизни от осложнений после рака. Она была второй в истории США женщиной-судьей в Верховном суде.
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