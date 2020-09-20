Баку признателен Тбилиси за отказ в перевозке через территорию Грузии военных грузов в Армению - президент Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ближайшее время совершит визит в Грузию для обсуждения вопросов расширения двустороннего сотрудничества, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"В лице правительства Грузии мы видим надежного партнера и друга. Межправительственные связи с каждым днем укрепляются. Реализуются многие важные проекты. В ближайшее время наш министр иностранных дел совершит официальный визит в Грузию. Это будет его первый визит в Грузию в качестве министра иностранных дел. Сейчас готовится программа визита. Есть много вопросов. Нас связывают как исторические узы, так и общие интересы. Сегодня связи и развивающееся сотрудничество между Грузией и Азербайджаном служат интересам обеих стран. Еще раз хочу сказать, что правительства Грузии и Азербайджана находятся в тесном контакте друг с другом, и это будет продолжаться", - сказал Алиев в интервью ряду азербайджанских телеканалов.

Текст интервью опубликован на официальном сайте президента.

Алиев добавил, что официальный Баку высоко оценивает действия правительства Грузии, которое не разрешило транспортировку через свою территорию военных грузов из Сербии и России в Армении.

"Как вам известно, Грузия не позволила перевозить через свою территорию оружие в Армению. Именно поэтому транспортные самолеты поставляют оружие в Армению через территории прикаспийских стран и воздушным путем. Грузия повела себя как очень надежный партнер. Хочу выразить признательность правительству Грузии за это", - отметил он.

Президент подчеркнул, что армяне, проживающие в Армении и Грузии, а также этнические армяне, скрывающиеся под грузинскими фамилиями, всячески пытаются нанести удар по грузино-азербайджанским связям. "Источником некоторых событий провокационного характера, произошедших в Грузии в прошлом году, также является мировое армянство. Их основная цель - нарушить грузино-азербайджанские связи. Но они не добьются этого, так как, еще раз говорю, мы - надежные партнеры и открыто обсуждаем все вопросы. Азербайджан всегда находился рядом с Грузией. Азербайджан всегда выступал за развитие, благосостояние, стабильность в Грузии. Но посмотрите, как ведет себя Армения. Проживающие в Грузии некоторые местные армяне при подстрекательстве руководства Армении занимаются там поджигательской деятельностью. Они проявляют склонность к сепаратизму. Исподтишка ведут там работу провокационного характера, идеологическую работу. Разве Армения проявляет искреннее отношение к Грузии? Нет. Они выдвигают необоснованные претензии к грузинским церквям. Арменизируют исторические памятники в регионе, где проживают армяне", - сказал он.

Алиев добавил, что Баку во всех международных организациях демонстрировал и будет демонстрировать однозначную позицию в связи с территориальной целостностью Грузии. "Разница в этом. Конечно, считаю, что сегодня грузинский народ хорошо знает, кто его друг, а кто - враг", - подчеркнул президент Азербайджана.

Н.Аббасова