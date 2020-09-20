Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0142 RUR   0.0227 GBR   2.2029 TRY   0.2251

Цена на нефть

$/bbl   17.09 WTI 40.97 0.81 Brent 43.30 1.08

Погода в Баку

  ночь день

Регион 20.09.2020 11:50

Число случаев COVID-19 в Грузии превысило 3,5 тыс.

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 196 человек, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 3 тыс. 502, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 5 тыс. 14 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 836 человек. Выздоровели от коронавирусной инфекции 1 тыс. 496, 19 человек скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 3 тыс. 306 Премьер Грузии заявил о второй волне коронавируса в стране Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 1 тыс. 621

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]