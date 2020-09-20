Число случаев COVID-19 в Грузии превысило 3,5 тыс.

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 196 человек, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 3 тыс. 502, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 5 тыс. 14 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 836 человек. Выздоровели от коронавирусной инфекции 1 тыс. 496, 19 человек скончались.



