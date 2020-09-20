Армения готовится к новой войне - президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает концентрацию Вооруженных сил Армении около линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта, считает это подготовкой к войне со стороны Еревана.

"Армения - агрессорское государство. (...) Еще раз хочу сказать и хочу предупредить их, что если они не откажутся от своих грязных планов, то последствия для них будут очень тяжелыми. Они готовятся к новой войне. Идет концентрация их сил недалеко от линии соприкосновения. Мы все видим, все отслеживаем. Отслеживаем все их действия. Конечно, мы будем обороняться. Так же, как оборонялись в Товузе, будем обороняться во всех остальных направлениях. Товузские события (в июле 2020 года - ИФ) стали очередным уроком для них. Если хотят получить новый урок, то мы готовы к этому", - сказал Алиев в интервью ряду азербайджанских телеканалов.

Текст интервью опубликован на официальном сайте президента.

По его словам, премьер-министр Армении Никол Пашинян сознательно осуществляет различные провокации с целью эскалации нагорно-карабахского конфликта. "Армения проводит незаконное заселение (в оккупированном Нагорном Карабахе - ИФ). Это противоречит всем международным конвенциям. Это полностью противоречит Женевской конвенции, это - преступление. Привозить откуда-то людей и расселять их на оккупированных землях - преступление. Режим Пашиняна делает это сознательно. Это - провокация, нас втягивают в провокацию. В интернете показывают, что из Ливана перебралась какая-то армянская семья, делает там какую-то работу. Кроме того, в нашем древнем историческом городе Шуше якобы проводят церемонию инаугурации так называемого "руководителя" пресловутого режима. Это - очередная провокация", - отметил он.

Алиев добавил, что Азербайджан, в отличие от Армении, не совершает никаких провокаций. "Премьер-министр Армении ставит перед нами 7 условий. Во-первых, кто ты такой, чтобы говорить с нами на языке условий. Если мы захотим говорить с ним на языке условий, то его политическая жизнь будет недолгой. Я сказал, что мы отвергаем эти абсурдные условия. Но у нас есть одно условие: они должны полностью и безоговорочно покинуть наши земли, как это отражено в резолюциях Совета Безопасности ООН. Проводят там какие-то комедийные учения. То есть каждый шаг является открытой провокацией против нас", - сказал президент Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что боестолкновения в июле 2020 года на армяно-азербайджанской границе также являются следствием провокации Еревана. "Это вооруженная провокация, и ни для кого не секрет, что ее начала Армения. Высокопоставленное официальное лицо одной из стран-сопредседателей Минской группы уже открыто заявило об этом. Я говорил и тогда, говорю и сегодня: у нас нет никаких военных целей на территории Армении, при желании мы могли бы перейти на территорию Армении, у нас были для этого все военные возможности. Но мы не сделали этого, потому что в нашей военно-политической концепции этого нет, если против нас не будет совершена серьезная провокация. Если будет совершена, то никаких ограничений для нас не будет, пусть каждый знает это. Никаких ограничений. Если они игнорируют международное право, то почему мы должны его соблюдать, мы тоже будем игнорировать, но все это плохо закончится для них", - отметил он.

Алиев добавил, что в августе 2020 года власти Армении направили диверсионную группу в Азербайджан для совершения террористических актов против гражданских лиц. "Руководитель этой диверсионной группы был задержан. Он дает показания, признается, называет имена, кто и как направил. То есть это не пастух, не заблудившийся ребенок. А то они (власти Армении - ИФ) всех своих шпионов называют пастухами и сумасшедшими. У нас уже есть пятеро или шестеро таких. И все сумасшедшие, все пастухи? Выходит, что в Армении большинство составляют пастухи и сумасшедшие? Этого (руководителя диверсионной группы - И) тоже хотели назвать пастухом, но уже не могут", - подчеркнул президент Азербайджана.

Алиев считает, что одной из причин июльской провокации Армении на границе провокации заключалась в том, чтобы прозондировать, какой будет реакция их союзников в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). "Потому что они (армяне - ИФ) готовятся к новой большой войне. У нас есть оперативные разведданные. Мы знаем, что происходит вокруг нас. Знаем и должны знать. Наши спецслужбы работают очень эффективно. Могу сказать столько, не более", - добавил азербайджанский лидер.

Н.Аббасова