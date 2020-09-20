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Регион 20.09.2020 11:35

Более 6,1 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в РФ, 79 человек скончались - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 6148 случая, умерли за сутки 79 человека, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 6 148 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1397 (22,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Накануне в России впервые с июля количество выявленных случаев превысило отметку шесть тысяч. Рост выявлений отмечен с начала текущей недели, что объяснили увеличением количества сделанных тестов. До этого, начиная с 4 сентября, количество выявляемых случаев колебалось в значениях от 5 тыс. до 5,5 тыс. заболевших коронавирусом.

Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 1 103 399 случаев (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, за весь период по России умерло 19 418 человек. Количество выписанных составило 909 357 человек, в том числе 2 895 выписанных за последние сутки, - говорится в сообщении оперштаба.

Между тем? впервые количество летальных исходов за последнее время опустилось ниже ста случаев.

В Москве за последние сутки выявлено 860 случаев СOVID-19, 13 человек скончались, 892 выписаны по выздоровлению.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 41,7 млн тестов на COVID-19, из них 364 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 241 046 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]