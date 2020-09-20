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Регион 20.09.2020 13:00

США не имеют права восстанавливать санкции ООН против Ирана - Боррель

США в 2018 году вышли из соглашения по иранскому атому и, следовательно, не имеют возможности восстанавливать санкции ООН против этой страны, заявил в воскресенье глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"США в одностороннем порядке 8 мая 2018 года вышли из соглашения и с тех пор не участвовали в связанных с ним инициативах. Поэтому их нельзя считать стороной-участницей соглашения. Следовательно, США не могут восстанавливать санкции ООН в рамках резолюции 2231", - написал он в своем твиттере.

Боррель пообещал, что будет прилагать все усилия, чтобы "добиться соблюдения соглашения по Ирану всеми сторонами".

В ночь на воскресенье глава госдепа Майк Помпео объявил, что по инициативе его страны восстановлены санкции ООН против Ирана, так как эта страна, по мнению США, нарушала параметры соглашения по атому с "шестеркой" международных посредников. Возможность подобного восстановления санкций действительно предусматривается в соглашении. При этом остальные ключевые члены СБ ООН считают, что в данном случае США не имеют права восстанавливать санкции, так как по собственной воле вышли из ядерной сделки с Ираном. Теперь, как ожидается, стороны будут спорить в СБ ООН по этому вопросу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЕС, ЕС, ИРАН, ИРАН, САНКЦИИ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]