США не имеют права восстанавливать санкции ООН против Ирана - Боррель

США в 2018 году вышли из соглашения по иранскому атому и, следовательно, не имеют возможности восстанавливать санкции ООН против этой страны, заявил в воскресенье глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"США в одностороннем порядке 8 мая 2018 года вышли из соглашения и с тех пор не участвовали в связанных с ним инициативах. Поэтому их нельзя считать стороной-участницей соглашения. Следовательно, США не могут восстанавливать санкции ООН в рамках резолюции 2231", - написал он в своем твиттере.

Боррель пообещал, что будет прилагать все усилия, чтобы "добиться соблюдения соглашения по Ирану всеми сторонами".

В ночь на воскресенье глава госдепа Майк Помпео объявил, что по инициативе его страны восстановлены санкции ООН против Ирана, так как эта страна, по мнению США, нарушала параметры соглашения по атому с "шестеркой" международных посредников. Возможность подобного восстановления санкций действительно предусматривается в соглашении. При этом остальные ключевые члены СБ ООН считают, что в данном случае США не имеют права восстанавливать санкции, так как по собственной воле вышли из ядерной сделки с Ираном. Теперь, как ожидается, стороны будут спорить в СБ ООН по этому вопросу.