В странах Балтии число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 выросло за две недели почти в четыре раза

В Эстонии за сутки выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом, в Литве зарегистрировано 80, в Латвии - еще 10.

Двумя неделями ранее, 7 сентября, в странах Балтии за сутки было выявлено 37 новых случаев коронавируса, 20 из них были зафиксированы в Литве, 16 - в Эстонии и один - в Латвии.

В Эстонии за последние сутки по результатам 1 823 тестов на коронавирус было выявлено 50 новых случаев заражения COVID-19, сообщил в воскресенье департамент здоровья республики. Общее число зараженных в республике увеличилось до 2 924. Двухнедельный показатель распространения COVID-19 в Эстонии составляет 30,78 новых случаев на 100 тыс. человек.

В больницах Эстонии 22 человека находятся с коронавирусом. С начала пандемии в республике 2 377 человек выздоровели, в том числе закрыты истории болезни 1 817 человек, а в 560 случаях после положительно теста прошло более 28 дней, люди ждут подтверждения выздоровления. Число жертв коронавируса в Эстонии осталось неизменным - 64.

В Литве за прошедшие сутки зафиксировано 80 новых случаев коронавируса, 15 из них зарегистрированы в Вильнюсе, сообщает новостной портал Delfi со ссылкой на Национальный центр общественного здравоохранения республики (НЦОЗ).

По данным НЦОЗ 65 человек заразились после контакта с больными, один случай был привезён из Украины, обстоятельства заражения ещё 14 человек устанавливаются. С начала пандемии в Литве подтверждено 3 744 случая COVID-19, 1 442 человека продолжают болеть, 2 198 пациентов выздоровели.

В Латвии за минувшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев COVID-19, сообщает агентство BNS со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний республики (ЦПКЗ). С начала пандемии в Латвии коронавирусом заразились 1 525 человек.

Согласно информации ЦПКЗ, трое заболевших вернулись с Украины, ещё пятеро заболевших являются контактными лицами других больных, а обстоятельства заражения двоих людей выясняются. Четыре пациента с COVID-19 госпитализированы за сутки, в больницах Латвии находятся 12 пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии в республике 1 248 человек выздоровели, 36 человек скончались.