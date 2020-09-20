Власти Ирана призывают Вашингтон выполнять принятые на себя обязательства и, таким образом, вернуть себе достойное место в мировом сообществе, заявил в воскресенье представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

"Послание Тегерана Вашингтону - предельно ясное: вернитесь в международное сообщество, выполняйте обязательства, прекратите беззаконие, и тогда мировое сообщество примет вас", - приводит его слова агентство "Тасним".

Так Хатибзаде прокомментировал заявление США о восстановлении санкций ООН против Ирана. Представитель МИД Ирана подчеркнул, что по этому вопросу США в мире находятся в "тотальной изоляции".

"США прекрасно знают, насколько их позиция - пустая, бессмысленная и непродуктивная", - добавил он.

В ночь на воскресенье глава госдепа Майк Помпео объявил, что по инициативе его страны восстановлены санкции ООН против Ирана, так как эта страна, по мнению США, нарушала параметры соглашения по атому с "шестеркой" международных посредников. Возможность подобного восстановления санкций действительно предусматривается в соглашении. При этом остальные ключевые члены СБ ООН считают, что в данном случае США не имеют права восстанавливать санкции, так как по собственной воле вышли из ядерной сделки с Ираном. Теперь, как ожидается, стороны будут спорить в СБ ООН по этому вопросу.