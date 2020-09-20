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СНГ 20.09.2020 14:27

Заболевший COVID-19 вице-премьер Узбекистана Барноев скончался

Заместитель главы правительства Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер Уктам Барноев скончался от коронавируса COVID-19.

"Заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер Уктам Барноев скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией", - сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в правительстве республики.

По словам собеседника агентства, Барноев проходил лечение в частной клинике в Ташкенте, затем был перевезен в Германию.

Барноев, 1964 года рождения, окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. Он работал в системе министерства сельского и водного хозяйства, возглавлял департамент кабинета министров по вопросам сельского хозяйства. Занимал должности хокима (главы администрации) Самаркандской и Бухарской области, в феврале 2020 года был назначен вице-премьером по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер.

В конце июля от COVID-19 скончался председатель Жокаргы Кенеса (парламента) республики Каракалпакстан (автономия в составе Узбекистана) Муса Ерниязов, в августе от коронавируса умер глава администрации Бухарской области Карим Камалов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]