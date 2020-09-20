В центр Минска ввели бронетехнику

Бронетехника вводится в воскресенье в центр Минска, где запланирована несанкционированная акция оппозиции, сообщают очевидцы.

По их данным, колонна из десяти бронетранспортеров в сопровождении автомобилей дорожной милиции въехала в Минск и направляется в сторону центра города.

Тем временем военные и сотрудники правоохранительных органов усилили меры безопасности в центре белорусской столицы. Военные оцепили Октябрьскую площадь возле Дворца Республики. По периметру площади выставлены металлические ограждения. Возле них выстроились военные с автоматами, в касках и бронежилетах. Вокруг площади разворачивают колючую проволоку.

Также усилены меры безопасности на площади Независимости и рядом со зданием администрации президента Белоруссии. На прилегающих к проспекту Независимости улицах припаркованы десятки автобусов и грузовиков, а также водометы, машины "скорой помощи" и другая спецтехника. Проезд к железнодорожному вокзалу под мостом в створе улицы Московской перекрыт. На самом мосту также дежурят силовики.

Кроме того, перекрыты проходы во дворы на проспекте Независимости от ГУМа до Дома правительства. Закрыты на вход и выход станции метро "Купаловская" и "Октябрьская".

В районе площади Победы у музея первого съезда РСДРП дежурят семь автозаков, микроавтобусы и автобус силовиков. ОМОНом оцеплен Александровский сквер напротив Октябрьской площади. Возле Дома офицеров припаркован спецтранспорт.