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СНГ 20.09.2020 14:31

В центр Минска ввели бронетехнику

Бронетехника вводится в воскресенье в центр Минска, где запланирована несанкционированная акция оппозиции, сообщают очевидцы.

По их данным, колонна из десяти бронетранспортеров в сопровождении автомобилей дорожной милиции въехала в Минск и направляется в сторону центра города.

Тем временем военные и сотрудники правоохранительных органов усилили меры безопасности в центре белорусской столицы. Военные оцепили Октябрьскую площадь возле Дворца Республики. По периметру площади выставлены металлические ограждения. Возле них выстроились военные с автоматами, в касках и бронежилетах. Вокруг площади разворачивают колючую проволоку.

Также усилены меры безопасности на площади Независимости и рядом со зданием администрации президента Белоруссии. На прилегающих к проспекту Независимости улицах припаркованы десятки автобусов и грузовиков, а также водометы, машины "скорой помощи" и другая спецтехника. Проезд к железнодорожному вокзалу под мостом в створе улицы Московской перекрыт. На самом мосту также дежурят силовики.

Кроме того, перекрыты проходы во дворы на проспекте Независимости от ГУМа до Дома правительства. Закрыты на вход и выход станции метро "Купаловская" и "Октябрьская".

В районе площади Победы у музея первого съезда РСДРП дежурят семь автозаков, микроавтобусы и автобус силовиков. ОМОНом оцеплен Александровский сквер напротив Октябрьской площади. Возле Дома офицеров припаркован спецтранспорт.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, СПЕЦТЕХНИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]