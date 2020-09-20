В Азербайджане за сутки выявлено 146 новых случаев COVID-19, один человек скончался

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 146 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 39 тыс. 188, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 148 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончался еще один человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 575.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 36 тыс. 755 человек (+154 за сутки).
В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 858 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,886 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 54,792 тыс. тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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