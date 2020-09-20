В Белоруссии за сутки выявлено 213 новых случаев коронавируса, четверо пациентов скончались

В Белоруссии число заражённых COVID-19 достигло 75 тыс. 674, число жертв коронавируса увеличилось до 780, сообщили в Минздраве в воскрсенье.

Прирост новых случаев заболевания за последние сутки составил 213 против 231 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 780 пациентов (на 19 сентября - 776) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.

В Минздраве также проинформировали, что с начала пандемии в Белоруссии выздоровели и выписаны 73 тыс. 265 пациентов (на 19 сентября 73 тыс. 212 пациентов), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост выздоровевших за сутки составил 53 человека. Всего проведено 1 млн. 730 тыс. 754 теста (на 18 сентября - 1 млн 715,38 тыс.).