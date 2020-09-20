В Белоруссии за сутки выявлено 213 новых случаев коронавируса, четверо пациентов скончались

В Белоруссии число заражённых COVID-19 достигло 75 тыс. 674, число жертв коронавируса увеличилось до 780, сообщили в Минздраве в воскрсенье.
Прирост новых случаев заболевания за последние сутки составил 213 против 231 за предыдущие сутки.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 780 пациентов (на 19 сентября - 776) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.
В Минздраве также проинформировали, что с начала пандемии в Белоруссии выздоровели и выписаны 73 тыс. 265 пациентов (на 19 сентября 73 тыс. 212 пациентов), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост выздоровевших за сутки составил 53 человека. Всего проведено 1 млн. 730 тыс. 754 теста (на 18 сентября - 1 млн 715,38 тыс.).
Азербайджанские военные уничтожили беспилотник ВС Армении
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Правительство РФ утвердило постановление о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей
В Москве заявляют о необходимости гарантий распределения доходов от нефти между противоборствующими в Ливии сторонами
Ливийская нефтяная компания возобновляет экспорт нефти с ряда месторождений страны
В Азербайджане за сутки выявлено 146 новых случаев COVID-19, один человек скончался
В Москве начнут тестировать беспилотный трамвай
В Румынии нашли украденные в 2017 году книги стоимостью $3,2 млн
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
«Мой Bakcell» - идеальный способ для управления мобильным номером
В Баку вручили награду Россотрудничества Любови Исмайловой
Лица AccessBank: - Ренат Гумбатов, региональный менеджер и глава Гянджинского филиала: «Главное преимущество AccessBank-а - это предоставление шанса молодым кадрам без опыта работы построить карьеру»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори