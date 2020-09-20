Генсек ООН Антониу Гутерриш проинформировал членов СБ ООН о невозможности предпринять какие бы то ни было действия по ситуации с санкциями против Ирана, так как по этому вопросу ведутся споры.

По сообщению европейских СМИ, Гутерриш направил постпредам стран, входящих в СБ ООН, разъяснение, в котором отмечает, что в вопросе санкций "судя по всему, наблюдается неопределенность".

"Генсек не должен предпринимать действия в ситуации, когда есть такая неопределенность", - подчеркнул Гутерриш в письме.

В ночь на воскресенье глава госдепа Майк Помпео объявил, что по инициативе его страны восстановлены санкции ООН против Ирана, так как эта страна, по мнению США, нарушала параметры соглашения по атому с "шестеркой" международных посредников. Возможность подобного восстановления санкций действительно предусматривается в соглашении. При этом остальные ключевые члены СБ ООН считают, что в данном случае США не имеют права восстанавливать санкции, так как по собственной воле вышли из ядерной сделки с Ираном. Теперь, как ожидается, стороны будут спорить в СБ ООН по этому вопросу.

В настоящее время 13 из 15 входящих в СБ ООН стран считают, что США не имеют права добиваться возобновления санкций, так как не являются участниками соглашения по иранскому атому.