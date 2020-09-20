Пассажирский паром Viking Amorella сель на мель в водах Финляндии

Морская спасательная операция проводится на пассажирском пароме Viking Amorella после того, как он в воскресенье сел на мель у острова Ярсё в водах Финляндии, на борту находится 281 человек.
"Судно задело морское дно при прохождении на юг от порта Лонгнес. Для стабилизации положения паром Viking Amorella был посажен на мель у острова Ярсё, расположенного в финских водах на восток от Аланда, крупнейшего острова архипелага", - сообщает Западно-Финская морская спасательная служба.
Как передают морские спасатели, ситуация с судном стабильная, людям опасность не угрожает. Ведется морская спасательная операция, в районе происшествия находятся несколько судов, которые готовятся эвакуировать людей с парома.
По данным портала Marinetraffic, паром шёл из порта Турку к Аландским островам и остановился у острова Ярсё в водах Финляндии. Остров Ярсё находится на восток от архипелага Аландских островов.
По сведениям газеты Expressen, люди перемещены на самую высокую палубу парома. На борту парома находятся 207 пассажиров и 74 члена экипажа.
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