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Дальнее зарубежье 20.09.2020 16:30

Пассажирский паром Viking Amorella сель на мель в водах Финляндии

Морская спасательная операция проводится на пассажирском пароме Viking Amorella после того, как он в воскресенье сел на мель у острова Ярсё в водах Финляндии, на борту находится 281 человек.

"Судно задело морское дно при прохождении на юг от порта Лонгнес. Для стабилизации положения паром Viking Amorella был посажен на мель у острова Ярсё, расположенного в финских водах на восток от Аланда, крупнейшего острова архипелага", - сообщает Западно-Финская морская спасательная служба.

Как передают морские спасатели, ситуация с судном стабильная, людям опасность не угрожает. Ведется морская спасательная операция, в районе происшествия находятся несколько судов, которые готовятся эвакуировать людей с парома.

По данным портала Marinetraffic, паром шёл из порта Турку к Аландским островам и остановился у острова Ярсё в водах Финляндии. Остров Ярсё находится на восток от архипелага Аландских островов.

По сведениям газеты Expressen, люди перемещены на самую высокую палубу парома. На борту парома находятся 207 пассажиров и 74 члена экипажа.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ПАРОМ, ПАССАЖИРЫ, ОСТРОВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]