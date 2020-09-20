В Минске отмечаются проблемы с мобильным интернетом

В Минске, где в воскресенье проходит несанкционированный марш оппозиции, начались перебои с интернетом.

Проблемы с мобильным интернетом отмечают абоненты. Причину пояснил мобильный оператор А1. "В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 20 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится в сообщении А1 в воскресенье.

Мобильный оператор пообещал сообщить о восстановлении корректного доступа, "как только это станет возможным".