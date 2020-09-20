В Москве заявляют о необходимости гарантий распределения доходов от нефти между противоборствующими в Ливии сторонами

Необходимы гарантии справедливого распределения доходов от нефти между противоборствующими в Ливии сторонами, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоке и Африке, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Нужны какие-то взаимные гарантии между пока еще конфликтующими ливийскими сторонами. Это один из важнейших вопросов, который нашел свое отражение в решениях Берлинского саммита и в резолюции СБ ООН 2510", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

Как подчеркнул замминистра, "мы за то, чтобы доходы от нефти шли на благо всего ливийского народа". "Ливийцам надо договариваться между собой о том, как возобновлять экспорт нефти, справедливо распределять доходы. Мы, конечно, это тоже обсуждаем и с ливийцами, и с ООН. Это тема самих ливийцев, мы же не можем вмешиваться в их внутренние дела, говорить, как они должны распределять доходы от нефти", - сказал Богданов.