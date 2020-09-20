США не имеют права добиваться восстановления санкций ООН против Ирана, считают в Европе

Лидеры Франции, ФРГ и Великобритании заявили в воскресенье, что считают незаконным требование США восстановить санкции ООН против Ирана.
"США прекратили участие в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), так как вышли из него 8 мая 2918 года. Следовательно, переданное членам СБ ООН американское оповещение (о возобновлении санкций - ИФ) не имеет юридической силы", - говорится в заявлении трех стран, распространенном в воскресенье.
В нем также отмечается, что подписавшие СВПД европейские государства будут стремиться в дальнейшем сохранять это соглашение.
Ранее в воскресенье такое же мнение высказал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
В ночь на воскресенье глава госдепа Майк Помпео объявил, что по инициативе его страны восстановлены санкции ООН против Ирана, так как эта страна, по мнению США, нарушала параметры соглашения по атому с "шестеркой" международных посредников. Возможность подобного восстановления санкций действительно предусматривается в соглашении. При этом остальные ключевые члены СБ ООН считают, что в данном случае США не имеют права восстанавливать санкции, так как по собственной воле вышли из ядерной сделки с Ираном. Теперь, как ожидается, стороны будут спорить в СБ ООН по этому вопросу.
В настоящее время 13 из 15 входящих в СБ ООН стран считают, что США не имеют права добиваться возобновления санкций, так как не являются участниками соглашения по иранскому атому.
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