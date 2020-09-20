Правозащитникам известно о 112 задержанных на акциях протеста в Беларуси

Незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр "Весна" сообщает о более чем 110 задержанных в республике на несанкционированных акциях в воскресенье.

По информации правозащитников, в Минске задержано 67 человек, в том числе гражданин России, а также доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Олег Моисеев. В регионах задержаны 45 человек.

Некоторые уже отпущены из милиции.