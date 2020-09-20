Обстановка в Идлибе остается тревожной, но вывод турецких войск из сирийского региона является принципиальным вопросом - Богданов

Террористическая угроза в сирийском Идлибе пока не ликвидирована, в Москве рассчитывают, что Турция будет соблюдать договоренности по этому сирийскому региону, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД России Михаил Богданов.

Отвечая в интервью "Интерфаксу" на вопрос о том, рано ли говорить о нейтрализации террористической угрозы в Идлибе, дипломат сказал: "К сожалению, рано. Обстановка там пока еще тревожная".

Отвечая на вопрос о том, правда ли Россия ведет переговоры с Турции о сокращении ее группировки в Идлибе, Богданов сказал: "Турецкая сторона заверяет, что будет последовательно выполнять обязательства, вытекающие из договоренностей об обеспечении безопасности в Идлибской зоне, вокруг этой зоны путем целенаправленной работы по ликвидации террористического присутствия и восстановления в полном объеме суверенитета САР".

"Мы в плотном контакте с турецкими партнерами. Естественно, есть и двусторонний формат консультаций, есть и трехсторонний - в рамках "астанинского процесса" в лице его гарантов: Турции, Ирана и России", - подчеркнул замминистра.

Отвечая на вопрос, заинтересована ли Россия в том, чтобы Турция вывела свою группировку, а также тяжелые вооружения из Идлибской зоны, Богданов сказал: "Это принципиальный вопрос".

Он напомнил, что в разгар военно-политического конфликта в Сирии "очень серьезно стояла проблема ликвидации террористического присутствия ИГИЛ".

По его словам, несмотря на успешное подавление боевиков ИГИЛ в Сирии за последние годы, "в Идлибе скопилось значительное число экстремистов, боевиков, тех, кто состоял в рядах ИГИЛ, "Джебхат ан-Нусры". "Они все еще представляют большую угрозу и для сирийцев, и для нашего присутствия по просьбе легитимного правительства САР", - подчеркнул Богданов.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли Россия присутствие Турции в Идлибе, высокопоставленный дипломат сказал: "Имеются документы, подписанные с турецкой стороной, - меморандумы, дополнительные протоколы, цель которых - окончательный разгром террористов в САР".

"У нас есть договоренности. У нас есть дискуссии и работа, весьма активная, нацеленная на то, чтобы разногласия решались, и договоренности выполнялись максимально эффективно", - подчеркнул Богданов.