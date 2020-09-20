Обстановка в Идлибе остается тревожной, но вывод турецких войск из сирийского региона является принципиальным вопросом - Богданов

Террористическая угроза в сирийском Идлибе пока не ликвидирована, в Москве рассчитывают, что Турция будет соблюдать договоренности по этому сирийскому региону, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД России Михаил Богданов.
Отвечая в интервью "Интерфаксу" на вопрос о том, рано ли говорить о нейтрализации террористической угрозы в Идлибе, дипломат сказал: "К сожалению, рано. Обстановка там пока еще тревожная".
Отвечая на вопрос о том, правда ли Россия ведет переговоры с Турции о сокращении ее группировки в Идлибе, Богданов сказал: "Турецкая сторона заверяет, что будет последовательно выполнять обязательства, вытекающие из договоренностей об обеспечении безопасности в Идлибской зоне, вокруг этой зоны путем целенаправленной работы по ликвидации террористического присутствия и восстановления в полном объеме суверенитета САР".
"Мы в плотном контакте с турецкими партнерами. Естественно, есть и двусторонний формат консультаций, есть и трехсторонний - в рамках "астанинского процесса" в лице его гарантов: Турции, Ирана и России", - подчеркнул замминистра.
Отвечая на вопрос, заинтересована ли Россия в том, чтобы Турция вывела свою группировку, а также тяжелые вооружения из Идлибской зоны, Богданов сказал: "Это принципиальный вопрос".
Он напомнил, что в разгар военно-политического конфликта в Сирии "очень серьезно стояла проблема ликвидации террористического присутствия ИГИЛ".
По его словам, несмотря на успешное подавление боевиков ИГИЛ в Сирии за последние годы, "в Идлибе скопилось значительное число экстремистов, боевиков, тех, кто состоял в рядах ИГИЛ, "Джебхат ан-Нусры". "Они все еще представляют большую угрозу и для сирийцев, и для нашего присутствия по просьбе легитимного правительства САР", - подчеркнул Богданов.
Отвечая на вопрос, поддерживает ли Россия присутствие Турции в Идлибе, высокопоставленный дипломат сказал: "Имеются документы, подписанные с турецкой стороной, - меморандумы, дополнительные протоколы, цель которых - окончательный разгром террористов в САР".
"У нас есть договоренности. У нас есть дискуссии и работа, весьма активная, нацеленная на то, чтобы разногласия решались, и договоренности выполнялись максимально эффективно", - подчеркнул Богданов.
Азербайджанские военные уничтожили беспилотник ВС Армении
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Правительство РФ утвердило постановление о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей
В Москве заявляют о необходимости гарантий распределения доходов от нефти между противоборствующими в Ливии сторонами
Ливийская нефтяная компания возобновляет экспорт нефти с ряда месторождений страны
В Азербайджане за сутки выявлено 146 новых случаев COVID-19, один человек скончался
В Москве начнут тестировать беспилотный трамвай
В Румынии нашли украденные в 2017 году книги стоимостью $3,2 млн
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
«Мой Bakcell» - идеальный способ для управления мобильным номером
В Баку вручили награду Россотрудничества Любови Исмайловой
Лица AccessBank: - Ренат Гумбатов, региональный менеджер и глава Гянджинского филиала: «Главное преимущество AccessBank-а - это предоставление шанса молодым кадрам без опыта работы построить карьеру»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори