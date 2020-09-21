Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0142 RUR   0.0227 GBR   2.2029 TRY   0.2251

Цена на нефть

$/bbl   17.09 WTI 40.97 0.81 Brent 43.30 1.08

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 21.09.2020 01:22

Азербайджанские военные уничтожили беспилотник ВС Армении

ПВО Азербайджана уничтожили тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) подразделений вооруженных сил Армении.

«20 сентября в 23:13 тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) подразделений вооруженных сил Армении был уничтожен подразделениями Противовоздушной обороны (ПВО) Азербайджана», - сообщает Минобороны Азербайджана.

По данным оборонного ведомства, в настоящее время ведутся поиски останков уничтоженного БПЛА.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, БЕСПИЛОТНИК, УНИЧТОЖЕНИЕ


Похожие новости


ВС Азербайджана уничтожили армянский беспилотник ВС Армении вновь сбили собственный беспилотник – Минобороны Азербайджана Азербайджанские ВС посадили армянский беспилотник ВС Азербайджана сбили армянский беспилотник Информация о сбитом азербайджанском беспилотнике выдумка армянской стороны - Минобороны Подразделения ПВО Азербайджана уничтожили армянский беспилотник

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]