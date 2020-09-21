Азербайджанские военные уничтожили беспилотник ВС Армении

ПВО Азербайджана уничтожили тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) подразделений вооруженных сил Армении.
«20 сентября в 23:13 тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) подразделений вооруженных сил Армении был уничтожен подразделениями Противовоздушной обороны (ПВО) Азербайджана», - сообщает Минобороны Азербайджана.
По данным оборонного ведомства, в настоящее время ведутся поиски останков уничтоженного БПЛА.
А.Азизов
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