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Дальнее зарубежье 21.09.2020 11:47

В Индии вновь открыли дворец Тадж-Махал и многие школы, несмотря на рост случаев коронавируса

Мавзолей Тадж-Махал и ряд школ в Индии в понедельник возобновляют работу, несмотря на стремительные темпы распространения коронавируса COVID-19 в стране, сообщают местные СМИ со ссылкой на власти страны.

По данным властей, при посещении Тадж-Махала, необходимо соблюдать строгие правила по борьбе с коронавирусом, в том числе социальную дистанцию.

Уже в понедельник мавзолей, которой не работал с середины марта из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире, успели посетить сотни человек. Допустимое ежесуточное количество посетителей ограничено до 5 тыс. человек, что составляет четверть от обычного числа гостей до пандемии.

Как сообщают СМИ, с понедельника в Индии разрешили на добровольной основе возобновить работу школ для учеников в возрасте 14-17 лет. При этом власти большинства индийских штатов считают, что открывать школы слишком рано.

Индийская пресса отмечает, что в некоторых штатах, где возобновление работы образовательных учреждений одобрено, сами школы отказались проводить занятия.

Более того, родители учеников настороженно отнеслись к решению о начале занятий. Так, в одной из деревенских школ на северо-востоке штата Ассам из 400 учеников на занятия в понедельник пришли только восемь.

СМИ напоминают, что в последний месяц в Индии фиксировали рекордные среди всех стран ежесуточные приросты заразившихся.

Индия занимает второе место в мире по общему числу заболевших после США.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, по состоянию на 21 сентября число диагностированных заражений в стране превышает отметку в 5,4 млн. При этом более 87,9 инфицированных скончались. Между тем, в Индии фиксируется самый высокий показатель выздоровевших - свыше 4,3 млн.

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Тэги: ИНДИЯ, ТАДЖ/МАХАЛ, ШКОЛЫ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]