В Индии вновь открыли дворец Тадж-Махал и многие школы, несмотря на рост случаев коронавируса

Мавзолей Тадж-Махал и ряд школ в Индии в понедельник возобновляют работу, несмотря на стремительные темпы распространения коронавируса COVID-19 в стране, сообщают местные СМИ со ссылкой на власти страны.
По данным властей, при посещении Тадж-Махала, необходимо соблюдать строгие правила по борьбе с коронавирусом, в том числе социальную дистанцию.
Уже в понедельник мавзолей, которой не работал с середины марта из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире, успели посетить сотни человек. Допустимое ежесуточное количество посетителей ограничено до 5 тыс. человек, что составляет четверть от обычного числа гостей до пандемии.
Как сообщают СМИ, с понедельника в Индии разрешили на добровольной основе возобновить работу школ для учеников в возрасте 14-17 лет. При этом власти большинства индийских штатов считают, что открывать школы слишком рано.
Индийская пресса отмечает, что в некоторых штатах, где возобновление работы образовательных учреждений одобрено, сами школы отказались проводить занятия.
Более того, родители учеников настороженно отнеслись к решению о начале занятий. Так, в одной из деревенских школ на северо-востоке штата Ассам из 400 учеников на занятия в понедельник пришли только восемь.
СМИ напоминают, что в последний месяц в Индии фиксировали рекордные среди всех стран ежесуточные приросты заразившихся.
Индия занимает второе место в мире по общему числу заболевших после США.
Согласно данным статистического сайта Worldometer, по состоянию на 21 сентября число диагностированных заражений в стране превышает отметку в 5,4 млн. При этом более 87,9 инфицированных скончались. Между тем, в Индии фиксируется самый высокий показатель выздоровевших - свыше 4,3 млн.
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