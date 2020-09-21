Развитие союзнических связей РФ и Армении способствует упрочнению безопасности в Закавказье - Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительные телеграммы своему армянскому коллеге Армену Саркисяну и премьеру республики Николу Пашиняну по случаю национального праздника - Дня независимости, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"В поздравительных телеграммах глава Российского государства отметил, что отношения между Россией и Арменией основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, и дальнейшее развитие союзнических связей, многопланового сотрудничества отвечает долгосрочным интересам народов двух стран и способствует упрочнению мира, стабильности и безопасности в Закавказском регионе", - говорится в сообщении.

"Конструктивный диалог между нашими странами, двустороннее сотрудничество на различных направлениях, а также взаимодействие в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве будут и далее активно развиваться", - подчеркнул Путин.