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Регион 21.09.2020 12:03

Развитие союзнических связей РФ и Армении способствует упрочнению безопасности в Закавказье - Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительные телеграммы своему армянскому коллеге Армену Саркисяну и премьеру республики Николу Пашиняну по случаю национального праздника - Дня независимости, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"В поздравительных телеграммах глава Российского государства отметил, что отношения между Россией и Арменией основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, и дальнейшее развитие союзнических связей, многопланового сотрудничества отвечает долгосрочным интересам народов двух стран и способствует упрочнению мира, стабильности и безопасности в Закавказском регионе", - говорится в сообщении.

"Конструктивный диалог между нашими странами, двустороннее сотрудничество на различных направлениях, а также взаимодействие в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве будут и далее активно развиваться", - подчеркнул Путин.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АРМЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]