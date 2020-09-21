В Сеуле призывают Москву к конструктивной роли в налаживании межкорейских отношений

Южнокорейский министр по делам объединения Ли Ин Ен в понедельник обратился к России с призывом сыграть "конструктивную" роль в развитии межкорейских отношений и установлении мира на Корейском полуострове, сообщает южнокорейская газета The Korea Herald.

"Я ценю дружбу и солидарность, которые по сей день демонстрирует Ваша страна, и прошу конструктивного сотрудничества для (установления - ИФ) мира на Корейском полуострове", - сказал Ли Ин Ен на встрече с российским послом в Сеуле Андреем Куликом.

Как сообщает The Korea Herald, министр заверил, что будет стремиться к совместным проектам с Северной Кореей в тех областях, в которых на данный момент их можно реализовать.

"Я уверен, что такие последовательные усилия мало-помалу смогут привести к наступлению момента доверия и веры. В этом процессе сотрудничество со стороны международного сообщества, в особенности со стороны России, является обязательным", - добавил Ли Ин Ен.

Министр подчеркнул необходимость участия Москвы в реализации трехсторонних проектов с участием Москвы, Сеула и Пхеньяна.

"Я полагаю, что трехстороннее сотрудничество с участием Юга, Севера и России является важным делом, которое может способствовать миру и совместному процветанию в регионах Северо-Восточной Азии и Евразии", - цитирует издание Ли Ин-Янга.

На прошлой неделе южнокорейское министерство по делам объединения выступило с призывом к скорейшему возобновлению работы межкорейского отделения связи в Кэсоне.

"Правительство (Южной Кореи - ИФ) надеется на то, что межкорейское отделение связи возобновит работу, и канал связи между двумя корейскими государствами будет восстановлен как можно скорее", - добавил он.

Отношения между Севером и Югом Корейского полуострова за последние месяцы значительно ухудшились. В июне власти КНДР объявили о прекращении контактов с Сеулом по всем существующим каналам связи. А после стало известно о подрыве офиса по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны. Власти КНДР подтвердили, что здание было разрушено по их решению.

Совместное отделение связи открылось в приграничном городе Кэсон в сентябре 2018 года после соглашения, заключенного президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в апреле того же года.