Управление при мэрии Баку направит на ремонт детсадов свыше 2,6 млн манатов

Управление бакинских дошкольных образовательных учреждений и детдомов при Исполнительной власти города Баку привлекло ЗАО «Vest-LTD» для проведения ремонтных работ в детских домах и садах.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 2 млн 629,291 тыс. манатов.

Х.Насирзаде