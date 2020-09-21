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Инфраструктура и тендеры 21.09.2020 12:00

Управление при мэрии Баку направит на ремонт детсадов свыше 2,6 млн манатов

Управление бакинских дошкольных образовательных учреждений и детдомов при Исполнительной власти города Баку привлекло ЗАО «Vest-LTD» для проведения ремонтных работ в детских домах и садах.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 2 млн 629,291 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ДЕТДОМА, РЕМОНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]