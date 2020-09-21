ГААД получит около 2 млн манатов на продолжение строительства дорог в Сабаильском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению реконструкции автомобильных дорог в Сабаильском районе Баку.
Согласно распоряжению, Госагентство автомобильных дорог (ГААД) получит 1,9 млн манатов на реконструкцию автомобильных дорог в поселке Бадамдар.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.
Текст распоряжения опубликован в понедельник на сайте главы государства.
Н.Аббасова
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