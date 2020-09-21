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Транспорт и связь 21.09.2020 12:16

ГААД получит около 2 млн манатов на продолжение строительства дорог в Сабаильском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению реконструкции автомобильных дорог в Сабаильском районе Баку.

Согласно распоряжению, Госагентство автомобильных дорог (ГААД) получит 1,9 млн манатов на реконструкцию автомобильных дорог в поселке Бадамдар.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.

Текст распоряжения опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ДОРОГИ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]