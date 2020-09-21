Гондурас намерен перевести посольство в Израиле в Иерусалим до конца года

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес объявил о намерении переместить посольство страны в Израиле в Иерусалим.
"Я только что говорил с премьер-министром Нетаньяху, мы пришли к согласию по вопросу открытия посольств в Тегусигальпе и Иерусалиме соответственно", - написал президент Гондураса в своем твиттере.
"Мы надеемся предпринять этот исторический шаг до конца года, как только позволит ситуация с пандемией", - отметил он.
В сентябре прошлого года Гондурас открыл в Иерусалиме торговое представительство в дополнение к посольству в Тель-Авиве. Израиль в свою очередь открыл представительство в Тегусигальпе в августе этого года. Тогда на церемонии открытия Эрнандес заявил, что "Гондурас признает Иерусалим столицей Израиля".
В настоящее время свои посольства в Израиле в Иерусалим перевели США и Гватемала.
Кровавый инцидент на границе показывает истинные намерения Армении – МИД Азербайджана
США призывают к скорейшему возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном - Помпео
Минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в гибели азербайджанского военного на границе
ЛУКОЙЛ в 2026г планирует ввести комплекс каткрекинга на Пермском НПЗ
Грузия начала тестирование Энергетической биржи
Белоруссия рассчитывает на возобновление авиасообщения с РФ с 1 октября - Минтранс республики
В Азербайджане в 2021 году планируют до 15 тыс. семей вовлечь в программу самозанятости
6 196 новых случаев COVID-19 в РФ, 71 умерший - оперштаб
Азербайджан подписал соглашение с Альянсом GAVI на поставку вакцины от COVID-19
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank объявляет тендер по закупке банкоматов
«Мой Bakcell» - идеальный способ для управления мобильным номером
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори