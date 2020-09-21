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Дальнее зарубежье 21.09.2020 12:41

Гондурас намерен перевести посольство в Израиле в Иерусалим до конца года

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес объявил о намерении переместить посольство страны в Израиле в Иерусалим.

"Я только что говорил с премьер-министром Нетаньяху, мы пришли к согласию по вопросу открытия посольств в Тегусигальпе и Иерусалиме соответственно", - написал президент Гондураса в своем твиттере.

"Мы надеемся предпринять этот исторический шаг до конца года, как только позволит ситуация с пандемией", - отметил он.

В сентябре прошлого года Гондурас открыл в Иерусалиме торговое представительство в дополнение к посольству в Тель-Авиве. Израиль в свою очередь открыл представительство в Тегусигальпе в августе этого года. Тогда на церемонии открытия Эрнандес заявил, что "Гондурас признает Иерусалим столицей Израиля".

В настоящее время свои посольства в Израиле в Иерусалим перевели США и Гватемала.

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Тэги: ГОНДУРАС, ИЗРАИЛЬ, ПОСОЛЬСТВО, ИЕРУСАЛИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]