Кровавый инцидент на границе показывает истинные намерения Армении – МИД Азербайджана

Министерство иностранных дел Азербайджана возложило на руководство Армении ответственность за гибель азербайджанского военнослужащего на границе.
«21 сентября ВС Армении осуществили очередную провокацию на армяно-азербайджанской границе в направлении Товузского района. В результате от вражеской пули погиб азербайджанский военнослужащий Эльшан Маммадов», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.
Внешнеполитическое ведомство отмечает, что глава МИД Армении в своем последнем заявлении говорил о необходимости обеспечения мира и безопасности в регионе. «Однако, данный кровавый инцидент является свидетельством того, что истинными намерениями Армении являются не мир, а продолжение оккупации. Вся ответственность за этот инцидент лежит на военно-политическом руководстве Армении», - подчеркивает МИД Азербайджана.
А.Азизов
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