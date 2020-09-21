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Карабахский конфликт 21.09.2020 12:33

Кровавый инцидент на границе показывает истинные намерения Армении – МИД Азербайджана

Министерство иностранных дел Азербайджана возложило на руководство Армении ответственность за гибель азербайджанского военнослужащего на границе.

«21 сентября ВС Армении осуществили очередную провокацию на армяно-азербайджанской границе в направлении Товузского района. В результате от вражеской пули погиб азербайджанский военнослужащий Эльшан Маммадов», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что глава МИД Армении в своем последнем заявлении говорил о необходимости обеспечения мира и безопасности в регионе. «Однако, данный кровавый инцидент является свидетельством того, что истинными намерениями Армении являются не мир, а продолжение оккупации. Вся ответственность за этот инцидент лежит на военно-политическом руководстве Армении», - подчеркивает МИД Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]