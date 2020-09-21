Россия направит в Белоруссию около 1 тыс. военных на второй этап двустороннего учения "Славянское братство", сообщило Минобороны Белоруссии в понедельник.
"На фоне складывающейся военно-политической обстановки вокруг Республики Беларусь президентом страны принято решение о проведении второго этапа совместного белорусско-российского учения "Славянское братство - 2020", - сообщило Минобороны Белоруссии.
Второй этап пройдет в период с 22 по 25 сентября в форме оперативно-тактического учения, заявили белорусские военные.
"Всего в практических действиях будет задействовано около 6000 военнослужащих, свыше 500 единиц боевой техники. При этом от Вооруженных Сил Российской Федерации - около 1000 человек и до 100 единиц боевой техники", - заявило Минобороны Белоруссии.
Во втором этапе маневров "Славянское братство" примут участие военнослужащие Западного оперативного командования, сил специальных операций вооруженных сил, ВВС и войск ПВО, ракетных войск и артиллерии Белоруссии, а также подразделения двух соединений Воздушно-десантных войск Российской Федерации, сообщило Минобороны Белоруссии.
Первый этап российско-белорусских маневров начался 14 сентября. Официально сообщалось, что он должен был завершиться 25 сентября.
На первый этап маневров под Брестом, по данным Минобороны РФ, Россия направила около 300 военнослужащих элитной Псковской дивизии Воздушно-десантных войск и бронетехнику. Первый этап маневров прошел на полигоне недалеко от границы Белоруссии и Польши.
"Учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран", - заявили в Минобороны РФ.
16 сентября Минск посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко он заявил, что Россия и Белоруссия готовят второй этап учений "Славянское братство-2020"", который состоится в октябре.
Российские военные вернутся к местам постоянной дислокации после учений на территории Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе переговоров с Лукашенко в Сочи.
Учения проходят на фоне обострения политической ситуации в Белоруссии. В стране продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко.
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