В Азербайджане в 2021 году планируют до 15 тыс. семей вовлечь в программу самозанятости

В Азербайджане в 2021 году планируют увеличить число семей, привлеченных к программе занятости, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.
«В 2018 году в программе были задействованы около 7,3 тыс. семей, более 10 тыс. семей в 2019 году, а в этом году ведется работа по созданию малого бизнеса для 12 тыс. семей. В следующем году программа охватит 15 тыс. семей или около 60 тыс. человек», - подчеркнули в министерстве, передает «Интерфакс-Азербайджан».
Таким образом, в 2021 году по сравнению с 2020 годом число семей, вовлеченных в программу, увеличится на 25%.
Х.Насирзаде
Кровавый инцидент на границе показывает истинные намерения Армении – МИД Азербайджана
США призывают к скорейшему возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном - Помпео
Минобороны Азербайджана обвинило ВС Армении в гибели азербайджанского военного на границе
ЛУКОЙЛ в 2026г планирует ввести комплекс каткрекинга на Пермском НПЗ
Грузия начала тестирование Энергетической биржи
Белоруссия рассчитывает на возобновление авиасообщения с РФ с 1 октября - Минтранс республики
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
Лукашенко: приватизация в Белоруссии - это уже без меня
Глава минздрава Чехии подал в отставку на фоне критики в адрес ведомства в период пандемии COVID-19
Россия направит в Белоруссию около 1 тыс. военных на второй этап учений "Славянское братство" - Минобороны Белоруссии
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank объявляет тендер по закупке банкоматов
«Мой Bakcell» - идеальный способ для управления мобильным номером
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори