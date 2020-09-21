В Азербайджане в 2021 году планируют до 15 тыс. семей вовлечь в программу самозанятости

В Азербайджане в 2021 году планируют увеличить число семей, привлеченных к программе занятости, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.

«В 2018 году в программе были задействованы около 7,3 тыс. семей, более 10 тыс. семей в 2019 году, а в этом году ведется работа по созданию малого бизнеса для 12 тыс. семей. В следующем году программа охватит 15 тыс. семей или около 60 тыс. человек», - подчеркнули в министерстве, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Таким образом, в 2021 году по сравнению с 2020 годом число семей, вовлеченных в программу, увеличится на 25%.

Х.Насирзаде