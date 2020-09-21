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Социум 21.09.2020 13:17

В Азербайджане в 2021 году планируют до 15 тыс. семей вовлечь в программу самозанятости

В Азербайджане в 2021 году планируют увеличить число семей, привлеченных к программе занятости, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.

«В 2018 году в программе были задействованы около 7,3 тыс. семей, более 10 тыс. семей в 2019 году, а в этом году ведется работа по созданию малого бизнеса для 12 тыс. семей. В следующем году программа охватит 15 тыс. семей или около 60 тыс. человек», - подчеркнули в министерстве, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Таким образом, в 2021 году по сравнению с 2020 годом число семей, вовлеченных в программу, увеличится на 25%.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНТРУДА, САМОЗАНЯТОСТЬ, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]