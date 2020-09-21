Глава минздрава Чехии подал в отставку на фоне критики в адрес ведомства в период пандемии COVID-19

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех в понедельник подал прошение об отставке, сообщает Чешское радио.

Этот шаг Войтех предпринял после того, как в его адрес прозвучала критика относительно мер, принимавшихся ведомством в период пандемии коронавируса.

Об отставке министр сообщил на пресс-конференции, отметив, что ни ему, ни его команде нечего стыдиться в том, что касается мер по сдерживанию эпидемии.

"Мы имеем дело с COVID-19 уже девятый месяц. Думаю, что все мои коллеги и я день и ночь делали все возможное, чтобы защитить наших граждан от болезни. Осмелюсь сказать, что мы очень хорошо справились с первой волной, - сказал он. - Это был богатый опыт, и я не думаю, что мне и моей команде стоит чего-либо стыдиться".

Отвечая Войтеху, глава правительства Чехии Андрей Бабиш в твиттере поблагодарил его за работу и назвал его лучшим министром здравоохранения.

В Чехии вновь наблюдается рост количества заражений COVID-19 после того, как в стране сняли практически все ограничительные меры, принятые в период первой волны.

Согласно данным Европейского центра по контролю и предотвращению заболеваний в последние две недели на каждые 100 тыс. человек в Чехии регистрируется 193 случая заражения.