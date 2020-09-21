ЕС введет санкции против Белоруссии из-за непризнания выборов - глава Евросовета

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз готов единодушно высказаться относительно санкций к Белоруссии.
"Наше послание ясно: мы запускаем санкции, потому что мы не признаем белорусский избирательный процесс, который, с нашей точки зрения, не соответствовал элементарным принципам", - сказал глава Евросовета в понедельник в интервью телеканалу "Франс 24", отвечая на вопросы о предстоящем саммите ЕС 24-25 сентября.
Мишель добавил, что Евросоюз предпринимает усилия, чтобы привлечь ОБСЕ к налаживанию инклюзивного диалога в Белоруссии.
"Мы добиваемся в Белоруссии того, чтобы белорусский народ мог решать, какого будущего он желает, путем прозрачных и справедливых выборов - таково послание, которое мы хотим направить", - продолжил председатель Евросовета.
По его словам, ЕС также хочет для Белоруссии свободы прессы и свободы для белорусской оппозиции проводить мирные манифестации.
"Что касается санкций, мы должны вместе, сидя за столом, договориться о способе действовать, о настоятельности (действий), полезности, о том, в какой момент и с каким размахом мы должны использовать этот инструмент, раз мы считаем, что он должен быть использован", - подытожил Мишель.
Ранее журналист "Свободной Европы" Рикард Йозвяк написал в твиттере, что проходящему в Брюсселе в понедельник Совету ЕС по иностранным делам вряд ли удастся согласовать общую позицию по вопросу о введении санкций в отношении Белоруссии. "Похоже, "зеленого света" санкциям ЕС в отношении Белоруссии на сегодняшней встрече министров иностранных дел не будет. Кажется, Кипр продолжает блокировать (эту инициативу). Вероятно, теперь это (обсуждение) уйдет на встречу Европейского совета, которая состоится в четверг-пятницу", - предположил Йозвяк.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что представители Кипра проинформировали коллег по ЕС о том, что не подпишут предложения о введении санкций в отношении белорусских чиновников, если страны Евросоюза не согласятся ввести ограничения в отношении Турции в связи с буровыми работами в восточном Средиземноморье.
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