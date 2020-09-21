Компании турсектора США затрудняются строить прогнозы из-за пандемии коронавируса

Финансовые директора американских компаний туристического сектора затрудняются строить прогнозы, несмотря на возобновившийся рост бронирований, в связи с продолжающимся распространением коронавируса и отсутствием вакцины.
"Сейчас мы фактически не можем произносить слово "прогноз", потому что все, что мы прогнозируем... это неправильно", - сказал финансовый директор Hawaiian Airlines Шэннон Окинака, которую цитирует газета The Wall Street Journal.
Авиакомпания ожидает, что объем ее операций следующим летом будет примерно на 25% меньше, чем в 2019 году. В минувшем квартале Hawaiian зафиксировала убыток в размере $106,9 млн по сравнению с прибылью в размере $57,83 млн за аналогичный период годом ранее. Финансовый отдел компании теперь в большей степени следит за уровнем бронирований, использованием ваучеров и количеством возмещений, тогда как до пандемии фокусировался преимущественно на выручке, отмечает Окинака.
Большинство компаний сферы досуга, искусства и гостеприимства, входящих в индекс S&P 500, по состоянию на 15 сентября отозвали или ухудшили финансовые прогнозы из-за пандемии, свидетельствуют данные Dow Jones Newswires.
Масштабные ограничения и запреты на поездки привели к отмене бронирований и падению уровня новых заказов. Туристический сектор в США может частично начать восстанавливаться в следующем году в случае появления вакцины, однако полное восстановление, вероятно, можно будет увидеть лишь к 2023 году, если страна оправится от рецессии, говорит президент консалтинговой компании Tourism Economics Адам Сакс.
Компании турсектора увеличили резервные фонды на несколько миллиардов долларов, уменьшили количество самолетов в авиапарках, закрыли гостиницы и сократили тысячи рабочих мест в условиях крайне низкой выручки или ее отсутствия.
Финансовые директора этих компаний говорят, что стали чаще пересматривать стратегии в ответ на меняющийся потребительский спрос и прорабатывать различные сценарии в связи с неопределенностью в отрасли. Они следят за движением денежных средств на регулярной основе, зачастую, на еженедельной, говорит топ-менеджер Deloitte Энтони Джексон.
Он советует компаниям оценивать последствия экономических показателей, в том числе ВВП, для выручки, а не полагать на исторические данные, которые "могут быть не очень надежным индикатором для будущих показателей".
Marriott International Inc., крупнейший в мире гостиничный оператор, стал отслеживать движение денежных средств на ежедневной основе в попытке сократить расходы, говорит финансовый директор компании Лини Оберг. Занятость номеров в отелях оператора упала на 57,4 процентного пункта за три месяца до 30 июня. Компания получила операционный убыток в размере $234 млн в минувшем квартале, показатель стал рекордным.
Финансовый отдел компании отслеживает динамику бронирований и отмен на рынке, длительность и время пребывания для оценки спроса, говорит Оберг. До пандемии Marriott в большей степени фокусировался на ежемесячных трендах и будущих ожиданиях, а не на ежедневных данных.
Круизный оператор Carnival Corp. планировал маршруты примерно на два года вперед до отправлений, сказал финансовый директор компании Дэвид Бернштейн. В последние месяцы оператору приходилось переносить даты круизов в последний момент из-за вводимых ограничений и других обстоятельств, в том числе задержки поставок круизных лайнеров. Carnival зафиксировал убыток в размере более $4 млрд за квартал, завершившийся 31 мая.
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