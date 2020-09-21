Латушко упрекает Москву в нежелании слышать белорусское общество

Член координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко выразил уверенность в том, что Россия должна быть заинтересована в демократических преобразованиях в Белоруссии.
"У российской стороны пока, к сожалению, особая позиция: не замечать и не слышать белорусское общество. Никого, кроме Лукашенко, несмотря на то, что он неоднократно обманывал Россию. Особенно ярко это проявилось в преддверии выборов", - сказал Латушко, выступавший в понедельник по видеосвязи на заседании Комитета Европарламента по международным делам.
"Убежден, что другого пути нет, и наши российские партнеры, прежде всего в интересах сохранения дружеских отношений, прислушаются к голосу белорусского народа", - подчеркнул член "Координационного комитета.
По его словам, белорусы "не заинтересованы дружить с Россией против ЕС".
"Также как у нас нет интереса углублять отношения с ЕС против России. Стратегия отношений с Россией неизменна. Стратегия на углубление отношений с ЕС справедлива", - заявил белорусский оппозиционер.
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