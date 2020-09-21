Жилье в Британии в сентябре подорожало на максимум за четыре года при сильном росте продаж - Rightmove

Бум на британском рынке жилой недвижимости в этом месяце набирает обороты из-за вызванного пандемией желания британцев увеличить размеры своей жилой площади, а также налоговых льгот.

В результате средняя стоимость дома за месяц, который завершился 20 сентября, взлетели на максимальную величину за четыре года. Указываемые в объявлениях о продаже цены подскочили на 5% относительно аналогичного периода прошлого года - в среднем почти до $320 тыс. ($415 тыс.), по данным риэлтерского портала Rightmove.

Поскольку коронавирусная инфекция заставила людей проводить больше времени дома, британцы стали интересоваться возможностями расширения жилого пространства, а также удаленными от городских центров домами.

"Возникла новая необходимость в дополнительном пространстве, чтобы можно было работать из дома, - отмечает директор Rightmove Тим Баннистер. - В начале года четвертая спальня была очень большой роскошью для покупателей, но теперь она становится обязательным условием".

По оценке Rightmove, объем продаж сейчас примерно на 40% превышает показатели на то же время годом ранее, сообщает MarketWatch. При этом продажи домов с тремя и четырьмя спальнями выросли более чем вдвое.

Тем не менее, с начала текущего года продажи остаются на 5% ниже по сравнению с сопоставимым периодом 2019 года.