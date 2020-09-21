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Здравоохранение 21.09.2020 18:02

В Азербайджане за сутки выявлено 92 новых случая COVID-19, 1 человек скончался

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 92 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 39 тыс. 280, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

По данным ведомства, за сутки скончался еще один человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 576 человек.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 36 тыс. 836 человек (+81 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 868 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 3,011 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 57 тыс. 803 теста на COVID-19.

Х.Насирзаде


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Тэги: ОПЕРШТАБ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]