В Азербайджане за сутки выявлено 92 новых случая COVID-19, 1 человек скончался

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 92 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 39 тыс. 280, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
По данным ведомства, за сутки скончался еще один человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 576 человек.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 36 тыс. 836 человек (+81 за сутки).
В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 868 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 3,011 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 57 тыс. 803 теста на COVID-19.
Х.Насирзаде
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