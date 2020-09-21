Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0173 RUR   0.0225 GBR   2.2026 TRY   0.2246

Цена на нефть

$/bbl   18.09 WTI 41.11 0.14 Brent 43.15 -0.15

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 21.09.2020 19:20

Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии, вопрос передается главам государств и правительств - Боррель

Главам МИД ЕС не удалось принять решение по санкциям против Белоруссии, поэтому этот вопрос рассмотрят главы государств и правительств, сообщил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Министры обсуждали санкции (против Белоруссии - ИФ). И хотя есть явное желание принять эти санкции, сегодня сделать это было невозможно, поскольку это требует единогласия, а достигнуть его сегодня не удалось", - сказал Боррель на пресс-конференции.

"Этот вопрос будет рассматриваться главами государств и правительств на Евросовете позже на этой неделе", - добавил он.

Боррель пояснил, что "одна страна не присоединилась к консенсусу".

Ранее в сентябре агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, что представители Кипра проинформировали коллег по ЕС о том, что не подпишут предложения о введении санкций в отношении белорусских чиновников, если страны Евросоюза также не согласятся ввести ограничения в отношении Турции в связи с буровыми работами в восточном Средиземноморье.

Агентство напомнило, что еще в июне Кипр предлагал добавить в санкционный список ЕС семь турецких компаний, но рассмотрение этого предложения продвигается "со скоростью улитки".

В Белоруссии продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, БОРРЕЛЬ, БЕЛОРУССИЯ, САНКЦИИ


Похожие новости


Все главы МИД ЕС считают выборы в Белоруссии сфальсифицированными - Боррель В ЕС приветствуют готовность сторон в Ливии соблюдать перемирие - Боррель Народ Белоруссии хочет перемен, и ЕС поддерживает его - Боррель Юнкер обсудил с вероятным будущим главой дипломатии ЕС поддержку многосторонней международной системы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]