Главы МИД ЕС не смогли согласовать санкции против Белоруссии, вопрос передается главам государств и правительств - Боррель

Главам МИД ЕС не удалось принять решение по санкциям против Белоруссии, поэтому этот вопрос рассмотрят главы государств и правительств, сообщил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Министры обсуждали санкции (против Белоруссии - ИФ). И хотя есть явное желание принять эти санкции, сегодня сделать это было невозможно, поскольку это требует единогласия, а достигнуть его сегодня не удалось", - сказал Боррель на пресс-конференции.

"Этот вопрос будет рассматриваться главами государств и правительств на Евросовете позже на этой неделе", - добавил он.

Боррель пояснил, что "одна страна не присоединилась к консенсусу".

Ранее в сентябре агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, что представители Кипра проинформировали коллег по ЕС о том, что не подпишут предложения о введении санкций в отношении белорусских чиновников, если страны Евросоюза также не согласятся ввести ограничения в отношении Турции в связи с буровыми работами в восточном Средиземноморье.

Агентство напомнило, что еще в июне Кипр предлагал добавить в санкционный список ЕС семь турецких компаний, но рассмотрение этого предложения продвигается "со скоростью улитки".

В Белоруссии продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.