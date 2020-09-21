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Дальнее зарубежье 21.09.2020 19:25

Все главы МИД ЕС считают выборы в Белоруссии сфальсифицированными - Боррель

Все главы МИД ЕС считают состоявшиеся в августе выборы президента в Белоруссии сфальсифицированными и не признают их результаты, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Все мы не признаем легитимность Лукашенко по итогам процесса, который мы считаем сфальсифицированным. Мы считаем эти выборы сфальсифицированными и не признаем их результат", - заявил на пресс-конференции глава дипломатии ЕС, говоря об итогах саммита на уровне глав МИД.

Он добавил, что министры иностранных дел ЕС "призывают к новым, свободным, честным выборам под наблюдением экспертов ОБСЕ".

В Белоруссии в августе прошли выборы президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Оппозиция не признала оглашенных властями итогов выборов, считает их сфальсифицированными.

С 9 августа в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов.

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Тэги: ЕС, БОРРЕЛЬ, ЛУКАШЕНКО, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]