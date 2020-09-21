Все главы МИД ЕС считают выборы в Белоруссии сфальсифицированными - Боррель

Все главы МИД ЕС считают состоявшиеся в августе выборы президента в Белоруссии сфальсифицированными и не признают их результаты, заявил в понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Все мы не признаем легитимность Лукашенко по итогам процесса, который мы считаем сфальсифицированным. Мы считаем эти выборы сфальсифицированными и не признаем их результат", - заявил на пресс-конференции глава дипломатии ЕС, говоря об итогах саммита на уровне глав МИД.
Он добавил, что министры иностранных дел ЕС "призывают к новым, свободным, честным выборам под наблюдением экспертов ОБСЕ".
В Белоруссии в августе прошли выборы президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Оппозиция не признала оглашенных властями итогов выборов, считает их сфальсифицированными.
С 9 августа в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов.
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