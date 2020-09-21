Кипр обусловил санкции против Белоруссии мерами против Турции - Боррель

Кипр в принципе не против введения санкций против Белоруссии, однако добивается взамен введения ограничительных мер против Турции, заявил в понедельник на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Нам нужно единогласное решение, но не хватает согласия одной страны, и эта страна - Кипр. Кипр не против санкций против Белоруссии как таковых, но... они считают, что в то же время санкции следует ввести и против Турции", - сказал Боррель.

В ходе пресс-конференции Боррель сообщил, что главам МИД ЕС не удалось принять решение по санкциям против Белоруссии, поэтому этот вопрос рассмотрят главы государств и правительств.

Турция в последнее время активно проводит поиск месторождений в восточной части Средиземного моря, что привело к напряженности в отношениях Анкары с Грецией, Кипром и другими европейскими странами, считающими, что турецкая сторона ищет месторождения в не принадлежащих ей районах.

О том, что именно Кипр пока что блокирует одобрение санкций ЕС против Белоруссии, сообщали в последние недели западные СМИ.