Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0173 RUR   0.0225 GBR   2.2026 TRY   0.2246

Цена на нефть

$/bbl   18.09 WTI 41.11 0.14 Brent 43.15 -0.15

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 21.09.2020 21:00

Вопрос о разделении доходов от продажи ливийской нефти обсуждается в том числе с представителями ЛНА - Лавров

Вопросы, связанные с возможностью разделения доходов от продажи ливийской нефти решается в Тобруке, в том числе, с представителями Ливийской национальной армии (ЛНА), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Этот вопрос обсуждается ливийскими сторонами. Он поднимался в ходе контактов между главой парламента в Тобруке Салехом и главой Правительства национального согласия Сараджем. Сейчас эта тема также обсуждается в Тобруке, включая представителей Ливийской национальной армии", - сказал министр в интервью телеканалу "Аль-Арабийя", отвечая на вопрос, обсуждались ли ливийскими сторонами возможные схемы разделения доходов от продажи нефти без внешнего вмешательства.

"Все, что мы делаем - пытаемся усадить их за стол переговоров для того, чтобы они пришли к согласию по тому, как они разделят между собой природные ресурсы, которые им достались благодаря их истории и Богу", - подчеркнул Лавров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛИВИЯ, НЕФТЬ


Похожие новости


Турция и Россия приблизились к соглашению о прекращении огня в Ливии - глава МИД Турции Путин считает хорошим результатом перемирие в Ливии Путин примет участие в берлинской конференции по Ливии Путин рассчитывает на прекращение огня в Ливии в полночь Турция не будет закрывать глаза на действия российских наемников в Ливии - Эрдоган В госдепе призвали Россию прекратить вмешательство в дела Ливии

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]