Вопрос о разделении доходов от продажи ливийской нефти обсуждается в том числе с представителями ЛНА - Лавров

Вопросы, связанные с возможностью разделения доходов от продажи ливийской нефти решается в Тобруке, в том числе, с представителями Ливийской национальной армии (ЛНА), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Этот вопрос обсуждается ливийскими сторонами. Он поднимался в ходе контактов между главой парламента в Тобруке Салехом и главой Правительства национального согласия Сараджем. Сейчас эта тема также обсуждается в Тобруке, включая представителей Ливийской национальной армии", - сказал министр в интервью телеканалу "Аль-Арабийя", отвечая на вопрос, обсуждались ли ливийскими сторонами возможные схемы разделения доходов от продажи нефти без внешнего вмешательства.
"Все, что мы делаем - пытаемся усадить их за стол переговоров для того, чтобы они пришли к согласию по тому, как они разделят между собой природные ресурсы, которые им достались благодаря их истории и Богу", - подчеркнул Лавров.
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