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Дальнее зарубежье 21.09.2020 21:10

Лавров: вооруженное противостояние правительства и оппозиции в Сирии закончилось, Асад не настроен на военное разрешение конфликта

Говорить о том, что правительство Сирии надеется на военное решение конфликта в стране, нельзя, вооруженное противостояние между правительством и оппозицией закончилось, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не думаю, что те, кто общался с президентом Сирии Башаром Асадом и другими государственными деятелями страны, могут сказать, что правительство САР надеется только на военное разрешение конфликта. Это неправда. Военное противостояние между правительством страны и оппозицией закончилось", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Он отметил, что в Сирии остаются только две "горячие точки": Идлиб, территория которого контролируется группировкой "Хейят Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ - ИФ), которая возникла из террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра (запрещена в РФ), а также восточный берег Евфрата. "Боестолкновений между правительством Сирии и оппозицией нет", - подчеркнул министр.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, СИРИЯ, ОБСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]