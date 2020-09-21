Лавров: вооруженное противостояние правительства и оппозиции в Сирии закончилось, Асад не настроен на военное разрешение конфликта

Говорить о том, что правительство Сирии надеется на военное решение конфликта в стране, нельзя, вооруженное противостояние между правительством и оппозицией закончилось, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не думаю, что те, кто общался с президентом Сирии Башаром Асадом и другими государственными деятелями страны, могут сказать, что правительство САР надеется только на военное разрешение конфликта. Это неправда. Военное противостояние между правительством страны и оппозицией закончилось", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Он отметил, что в Сирии остаются только две "горячие точки": Идлиб, территория которого контролируется группировкой "Хейят Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ - ИФ), которая возникла из террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра (запрещена в РФ), а также восточный берег Евфрата. "Боестолкновений между правительством Сирии и оппозицией нет", - подчеркнул министр.