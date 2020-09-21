Deutsche Bank сообщил о подозрительных сделках на 1 трлн евро - досье ICIJ

Резонансная публикация международным консорциумом журналистов (ICIJ) данных о подозрительных банковских операциях из секретного досье Управления США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) не обошла стороной Deutsche Bank, пишут германские СМИ.

Ведущие бизнес в США банки с 2000 года по 2017 год сообщили FinCEN о подозрительных сделках на общую сумму в $2 трлн (1,68 трлн евро). Почти две трети этой суммы (1,09 трлн евро) пришлись на операции, совершенные в Deutsche Bank, пишет Deutsche Welle.

Глобальная инфраструктура Deutsche Bank использовалась для отмывания денег на протяжении более длительного периода и в более широких масштабах, чем считалось прежде, сообщают Suddeutsche Zeitung и медиакомпании NDR и WDR. Кроме того, системы безопасности банка не выполняли свои функции, утверждают расследователи.

Крупнейший банк Германии уже прокомментировал данные, обнародованные Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Как заявил представитель банка агентству AFP, они затронули "исторические темы", которые уже известны надзорным органам.

"Мы сделали выводы там, где это необходимо и целесообразно", - подчеркивается в заявлении. Ведущие финансовые институты направили миллиарды долларов на более эффективную борьбу с отмыванием денег, подчеркнул банк, особо выделил собственное вложение средств в улучшение контроля.

"Поскольку информация, используемая ICIJ, поступает из отчетов о подозрительных транзакциях (так называемые SAR), эта информация активно выявляется банком в соответствии с правовыми нормами и передается властям. SAR содержат предупреждения о потенциальных проблемах, но их нельзя приравнивать к констатации факта", - говорится в заявлении Deutsche Bank.

FinCEN входит в структуру министерства финансов США. Секретные файлы FinCEN в 2019 году оказались в распоряжении американской медиакомпании BuzzFeed. Затем около 400 журналистов из 88 стран на протяжении 16 месяцев анализировали данные досье. Авторы расследования установили, что известные банки со всего мира играют решающую роль в легализации незаконных средств, несмотря на строгие правила, касающиеся банковской деятельности.

Руководство FinCEN отказалось отвечать на конкретные вопросы по содержанию досье и осудило его утечку и использование.

Отчеты о подозрительных операциях необязательно являются доказательством противозаконных действий. Управление FinCEN требует от всех банков, работающих на территории США, предоставлять данные о подозрительной деятельности в тех случаях, когда есть основания полагать, что какая-либо операция может быть противозаконной.

По данным BuzzFeed News, только в 2019 году FinCEN получило более 2 млн отчетов о подозрительных операциях, а в 2011-2017 годах - более 12 млн.

Большинство отчетов о подозрительных операциях американское ведомство получило от небольшого числа крупных банков - Deutsche Bank, Bank of New York Mellon, Standard Chartered, JP Morgan Chase, Barclays и HSBC.