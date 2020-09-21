Ограничений на поставку вооружений в Иран после 18 октября не будет - Лавров

Все ограничения на поставки вооружений в Иран прекратят свое действие 18 октября этого года - как это и закреплено в резолюции СБ ООН по иранской ядерной программе, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Эмбарго нет, и не будет каких бы то ни было ограничений после истечения срока, установленного СБ ООН", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия .
Он отметил, что поставки оружия в Иран и из него будут являться предметом рассмотрения СБ ООН. "18 октября 2020 г. этот режим поставок Ирану будет остановлен", - сказал Лавров.
"Не могу говорить за американцев, потому что они озвучивают много странных вещей. ... Я смогу только напомнить им о необходимости уважать иерархию в американской администрации, так как их руководитель президент США Дональд Трамп лично подписал официальный меморандум о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). С этого момента у американцев исчезло право голоса, которым они раньше обладали как равноправные участники СВПД", - отметил глава российского МИД
Лавров, касаясь попыток США восстановить международные санкции в отношении Ирана, отметил, что Вашингтон своим поведением бросает вызов известной английской идиоме о желании съесть торт и одновременно сохранить его нетронутым.
"Формально они вышли из СВПД. В резолюции 2231 СБ ООН говорится о том, что любые шаги по восстановлению санкционного режима могут быть инициированы членом СВПД, а США им больше не являются. Я не буду удивлен, если они продолжат угрожать санкциями всем, кто сотрудничает с Ираном на прочной основе строгого выполнения условий резолюции 2231 СБ ООН, потому что они применяют санкции по всему миру и иногда абсолютно без причин", - пояснил он.
"Я всегда знал, что слон - символ Республиканской партии, но, пожалуйста, не рассматривайте мир как посудную лавку", - заявил Лавров.
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