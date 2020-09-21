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Регион 21.09.2020 21:25

Планируемые санкции США за ведение бизнеса с Ираном являются незаконными - Лавров

В Москве будут считать незаконными планируемые санкции США за сотрудничество с Ираном, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас то, что они делают во внешней политике, - выставляют требование (будь то насчет Ирана, либо что-то еще), и, если их партнеры говорят, что не могут поступить так, просят обсудить поставленный вопрос, они не соглашаются. Ставят ультиматум, обозначают сроки и вводят санкции. Затем делают эти санкции экстерриториальными. Могу сказать, что это абсолютно незаконно - устанавливать односторонние санкции, не одобренные ООН", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

Отвечая на вопрос о том, готовы ли российские компании и банки противостоять американским санкциями в контексте сотрудничества с Ираном, Лавров сказал, что "не знает, придется ли иностранным компаниям подчиняться санкциям".

"У бизнеса свои оценки, но ясно одно, что односторонние санкции нелегальны и незаконны", - подчеркнул Лавров.

Власти США в минувшие выходные восстановили предусмотренные ООН санкции против Ирана и готовы принимать меры против стран, которые не поступят так же, заявил глава Госдепа Майк Помпео.

По словам Помпео, "помимо эмбарго на поставки вооружения, это (санкции против Ирана - ИФ) включает в себя такие меры, как запрет на обогащение и переработку (ядерных материалов - ИФ) в Иране. Запрещается испытание и развертывание на иранской территории баллистических ракет. Также под санкциями - передача Ирану ядерных технологий и технологий для создания баллистических ракет".

Глава Госдепа предупреждает, что "если члены ООН не будут выполнять обязательства по имплементации этих санкций, то США готовы использовать наши национальные органы власти, чтобы подобные действия не остались без последствий".

"В ближайшие дни США объявят о ряде дополнительных мер, нацеленных на обеспечение соблюдения санкций ООН и на то, чтобы нарушители понесли наказание", подчеркивает он в заявлении.

Госсекретарь напомнил, что 30 дней назад США объявили, что запускают механизм восстановления санкций ООН против Ирана, так как считают, что эта страна не выполняла обязательства, закреплённые в ее соглашении по атому с "шестёркой" международных посредников.

В итоге, как считает Помпео, "с сегодняшнего дня... все санкции СБ ООН... восстанавливаются".

Возможность восстановления санкций действительно содержится в соглашении по иранскому атому. По мнению Вашингтона, США могут вернуть ограничительные меры, несмотря на то, что ранее по собственному желанию вышли из соглашения. Остальные ключевые члены СБ ООН не согласны с такой трактовкой соглашения и заявляли, что о возобновлении санкций речь не идёт. В итоге теперь ожидается, что в ООН начнутся ожесточенные споры по этому вопросу. СМИ отмечают, что очень много стран сейчас не собираются восстанавливать санкции против Ирана, и потому возникает вопрос, ожидает ли их за это наказание от США.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ИРАН, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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